Бывшему претенденту на титул UFC в наилегчайшем весе россиянину Али Багаутинову обидно из-за того, что интернет-пользователи сделали звезду из Мурада, обманувшего таксиста Вадима Иванова.

«Сколько денег мы заработаем за бой? Все равно все ищут какой-то подвох, — сказал Багаутинов 11 сентября на пресс-конференции Open FC. — Сейчас приведу пример: чтобы стать знаменитым хватает лишь швырнуть таксиста, не заплатить ему деньги и куда-то соскочить. Вот это все подхватили, сделали из этого человека [Мурада, кинувшего таксиста] звезду, и он вообще везде, во всех пабликах, хотя этот человек сидел в тюрьме. Просто не хочу говорить о том, за что он сидел. А люди, которые хотят добрые дела сделать, хотят отдать деньги на благотворительность, тут уже ищут какой-то подвох... Вы лучше поддержите нас, осветите, что добрые люди хотят сделать доброе дело. Вот это нужно осветить и вывести в массы. Сколько отдадим, столько отдадим. Вот так вот».

В начале июня на Youtube-канале Иванова появилось видео, на котором некий дагестанец, преставившийся Мурадом, обманывает таксиста, не заплатив 400 рублей за проезд. В сентябре выяснилось, что настоящее имя Мурада — Исрапил Рамазанов. Как оказалось, герой соцсетей отсидел четыре года в тюрьме (2008 — 2012) за изнасилование несовершеннолетнего.

В своем следующем бою, который состоится 18 декабря на турнире Open FC в Москве, Багаутинов встретится с бывшим обладателем титула WBO Русланом Проводниковым. Поединок пройдет по правилам бокса в весовой категории до 66 кг.