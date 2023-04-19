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Эномото: «Шлеменко — сильный соперник, упертый, трудолюбивый»

Мария Гусева
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Швейцарский боец Ясубей Эномото поделился мнением об Александре Шлеменко, с которым проведет поединок по правилам кикбоксинга в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«Он сильный соперник, упертый, трудолюбивый. У него много боев, именно поэтому, мне кажется, он много тренируется. Для него это естественный процесс. И мне кажется, что он дрался с таким количеством людей по всему миру, что он уже никого не боится, — цитирует РЕН ТВ Эномото. — Мы ведь второй раз только встречаемся на ринге. Поскольку до боя не так много времени, я старался поработать с кардио, а в этом случае вес снижается. В контексте времени я решил, что лучше проработать что-то одно — если работать еще и на вес, я бы просто не успел качественно подготовиться».

Бой Шлеменко и Эномото состоится 21 апреля. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
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