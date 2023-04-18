Шлеменко готов извиниться перед Федором Емельяненко ради будущего детей

Российский боец Александр Шлеменко рассказал об отношениях с главой Союза ММА России Федором Емельяненко.

«У меня не было диалога с Федором Емельяненко. Мне тяжело до него дотянуться. Это величина, которую непросто встретить и поговорить. У меня это пока не получилось сделать. В будущем мы можем поговорить, потому что мы делаем общее дело. Ради будущего спорта и процветания наших детей я готов пожертвовать чем-то личным для общего дела. Если у Федора есть ко мне претензии, я готов извиниться перед ним. Вопросов нет. Главное, чтобы наша молодежь не страдала», — приводит слова Шлеменко Metaratings.ru.

Конфликт между бойцами произошел на фоне выборов президента Союза ММА России. Тогда Шлеменко заявил, что Емельяненко выложил в сеть письмо с критикой Радмира Габдуллина. Сам боец отверг это обвинение.