Эномото перед боем против Шлеменко провел спарринг с медведем

Швейцарский боец Ясубей Эномото провел поединок против медведя. Швейцарский боец опубликовал в социальных сетях видео с тренировки.

«Сегодня у меня был сильнейший тренировочный партнер, 2-1 за ним. Том подготовил меня к моему бою», — написал Эномото.

Ясубей Эномото против медведя. Фото Соцсети

Эномото 21 апреля проведет бой против россиянина Александра Шлеменко. Поединок пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.