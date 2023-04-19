Эномото перед боем против Шлеменко провел спарринг с медведем
Швейцарский боец Ясубей Эномото провел поединок против медведя. Швейцарский боец опубликовал в социальных сетях видео с тренировки.
«Сегодня у меня был сильнейший тренировочный партнер, 2-1 за ним. Том подготовил меня к моему бою», — написал Эномото.
Ясубей Эномото против медведя.
Фото Соцсети
Эномото 21 апреля проведет бой против россиянина Александра Шлеменко. Поединок пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.
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