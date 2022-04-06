«Он немного чокнутый». Боец UFC Татьяна Суарес рассказала о дружбе с Чимаевым

Боец минимального веса UFC Татьяна Суарес (8-0) рассказала, как непобежденный полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) ведет себя, когда видит в зале Суарес.

«Хамзат потрясающий человек, — сказала Суарес в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports. — Он реально сумасшедший. Я имею в виду, что он может подойти ко мне и шутливо пнуть. В этот момент я говорю: «Что происходит? Почему ты пинаешь меня?». Он немного чокнутый, но, может быть, поэтому он такой хороший... Каждый раз, когда он видит меня, он подходит ко мне и пинается. На днях он попытался побороться со мной в сауне, и я такая: «Давай не будем делать это сейчас»».

Также Суарес считает, что Чимаев за счет своего давления, борьбы и габаритов одержит победу над Гилбертом Бернсом (20-4).

Чимаев подерется с Бернсом 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в главном карде в рамках полусреднего веса.