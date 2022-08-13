Штырков — о россиянах, критикующих жизнь в России: «Не можешь поменять что-то, не надо ныть»

Российский боец ММА Иван Штырков в интервью «СЭ» резко высказался в адрес людей, критикующих Россию, но живущих здесь.

— Ты написал в сторис, что «Екатеринбург — лучший». Он лучший, потому что твой родной город, или он объективно лучший город в России?

— Ну в первую очередь, потому что это мой родной город. Есть такая пословица «каждый пикуль свое болото хвалит». Как ни крути, было бы очень странно, если бы я ходил по Москве, говорил, что это самый прекрасный город в мире, и жил бы в Екатеринбурге. Езжай тогда живи в Москве, если это самый прекрасный город в мире. Также про страну. «Россию не люблю, но живу здесь». Я имею в виду, люди, которые где-то живут, ничего не хотят поменять в своей жизни, но жалуются. Это как-то очень странно всегда для меня было. Ну и во-вторых, наш город очень серьезно развивается, по инфраструктуре событий очень много происходит, особенно в мире спорта. А так как я живу спортом, спорт — моя жизнь, работа, часть меня, хобби, семья и все-все-все. И то, как я вижу, как он здесь развивается — еще один повод называть мне Екатеринбург лучшим городом, столицей единоборств.

— А много ты встречал ты людей недовольных городом, но которые живут здесь? Про страну это более сложная история, потому что переехать в другую страну — не такая простая задача

— Незачем тогда ныть. Если не можешь ничего в своей жизни поменять, сиди молча. Вот так я считаю. Может быть, это жестко, есть другие факторы, но тогда не надо ныть. Если ты можешь поменять ситуацию в своей жизни, так меняй. Если не можешь — значит не можешь, прими это. Лампочка не горит в подъезде — ну, поменяй лапочку в подъезде. Ну сделай сам и всё. Все начинается с мелочей. Глядишь, и в этом же самом подъезде тебе по голове уже не ударят и не заберут, если ты поменяешь лампочку (смеется).

6 мая Штырков победил техническим нокаутом Михаила Колобегова на RCC 11.