Александр Емельяненко выложил фото с женой: «Любимая моя приехала поддержать меня»

Российский боец Александр Емельяненко выложил фотографию со своей женой Полиной.

«Любимая моя приехала поддержать меня!» — подписал снимок Емельяненко.

6 августа в интервью «СЭ» 41-летний спортсмен рассказал, что вновь сделал предложение своей бывшей супруге Полине. До этого они были в браке с 2015 по 2018 год.

24 сентября Емельяненко проведет бой по правилам бокса против Вячеслава Дацика на турнире Hardcore Boxing.