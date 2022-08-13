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Сегодня, 17:35

Александр Емельяненко выложил фото с женой: «Любимая моя приехала поддержать меня»

Александр Емельяненко выложил совместную фотографию с женой
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко с женой.
Фото Соцсети

Российский боец Александр Емельяненко выложил фотографию со своей женой Полиной.

«Любимая моя приехала поддержать меня!» — подписал снимок Емельяненко.

6 августа в интервью «СЭ» 41-летний спортсмен рассказал, что вновь сделал предложение своей бывшей супруге Полине. До этого они были в браке с 2015 по 2018 год.

24 сентября Емельяненко проведет бой по правилам бокса против Вячеслава Дацика на турнире Hardcore Boxing.

Вячеслав Дацик (слева) и&nbsp;Джефф Монсон. «Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба

Александр Емельяненко
ММА
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