Александр Емельяненко выложил фото с женой: «Любимая моя приехала поддержать меня»
Александр Емельяненко выложил совместную фотографию с женой
Российский боец Александр Емельяненко выложил фотографию со своей женой Полиной.
«Любимая моя приехала поддержать меня!» — подписал снимок Емельяненко.
6 августа в интервью «СЭ» 41-летний спортсмен рассказал, что вновь сделал предложение своей бывшей супруге Полине. До этого они были в браке с 2015 по 2018 год.
24 сентября Емельяненко проведет бой по правилам бокса против Вячеслава Дацика на турнире Hardcore Boxing.
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