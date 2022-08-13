Александр Емельяненко — про поражение Дацика: «Я очень расстроен»

Александр Емельяненко прокомментировал «СЭ» поражение Вячеслава Дацика от Ислама Каримова техническим нокаутом в боксерском бою. Поединок состоялся на турнире Hardcore Boxing.

«Ужасный бой, — сказал Емельяненко, ставший гостем турнира RCC Intro в Екатеринбурге. — Я очень расстроен за физическую форму, за кондиции Дацика, за его манеру ведения боя. Очень разочаровало меня это. Насколько мне известно, он перестал заниматься спортом, после боя продолжил жить на кухне, наедать пузо себе, лишние килограммы. Не знаю, как он выйдет и будет против меня драться».

Боксерский бой между Емельяненко и Исмаиловым состоится 24 сентября на турнире Hardcore Boxing. Емельяненко готовится к поединку в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК.