Шон О'Мэлли упрекнул Петра Яна в трусости

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) уверен, что бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) не хочет с ним драться.

«Петр Ян — очередной проныра, который не хочет со мной драться, — отметил О'Мэлли в подкасте TMS. — Он сказал что-то типа: «Эй, пудель, вызови меня, если победишь Муньоса». Однако мне не дали микрофон, чтобы сказать это. Я чувствую, что Ян, как и Сехудо, только базарят. Генри и Ян не хотят со мной драться».

О'Мэлли провел свой последний поединок с Педро Муньосом (19-7) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Бой был объявлен несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны О'Мэлли.

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.