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Сегодня, 14:04

Олейник опубликовал архивное фото, на котором ему 20 лет

Давид Хачатрян
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Алексей Олейник.
Фото личные соцсети.

Ветеран UFC Алексей Олейник (60-16) показал архивную фотографию, на которой ему чуть меньше 20 лет.
«Здесь мне 19,5 лет. На фото мой первый зал, — прокомментировал в Twitter фото Олейник. — В нем было два мешка с песком, место для бега, акробатики, борьбы и спаррингов. Все это на деревянном полу. Отопления зимой не было. Мы часто тренировались в минус 20 градусов. Кроме того, у нас не было татами».
Олейнику 45 лет. Он начал карьеру в 1996 году. Прошлый бой в UFC он выиграл у Джареда Вандераа (12-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Алексей Олейник
UFC
ММА
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