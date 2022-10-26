Шон О'Мэлли: «Только что пересмотрел бой с Яном. Я победил»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) сообщил, что он прилетел домой и пересмотрел бой с Петром Яном (16-4).

«Только что пересмотрел бой. Я победил», — написал О'Мэлли в Twitter.

На это сообщение отреагировал третий номер рейтинга Мераб Двалишвили (15-4), написав: «Я с тобой согласен».

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.