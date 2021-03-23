Абубакар Нурмагомедов хочет провести бой против Перри
23 марта 2021, 23:45
Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов выразил желание провести бой в UFC против американца Майка Перри.
«Есть тот, с кем я хотел бы подраться. Это Майк Перри», — цитирует российского бойца ММА ТАСС 23 марта.
Абубакар Нурмагомедов 27 марта в США проведет бой против американца Джареда Гудена. Всего на счету россиянина 15 побед, три поражения и одна ничья.
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