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Абубакар Нурмагомедов хочет провести бой против Перри

23 марта 2021, 23:45
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Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов выразил желание провести бой в UFC против американца Майка Перри.

«Есть тот, с кем я хотел бы подраться. Это Майк Перри», — цитирует российского бойца ММА ТАСС 23 марта.

Абубакар Нурмагомедов 27 марта в США проведет бой против американца Джареда Гудена. Всего на счету россиянина 15 побед, три поражения и одна ничья.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10976247

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