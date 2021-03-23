Абубакар Нурмагомедов хочет провести бой против Перри

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов выразил желание провести бой в UFC против американца Майка Перри.

«Есть тот, с кем я хотел бы подраться. Это Майк Перри», — цитирует российского бойца ММА ТАСС 23 марта.

Абубакар Нурмагомедов 27 марта в США проведет бой против американца Джареда Гудена. Всего на счету россиянина 15 побед, три поражения и одна ничья.