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Сегодня, 02:39

Давудов судейским решением победил Калинина в главном событии Top Dog 14

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Кулачный боец Наим Давудов по прозвищу «Самурай» победил Сергея «Кратоса» Калинина и защитил титул чемпиона в среднем весе. Бой продлился всю дистанцию из пяти раундов и закончился победой Давудова судейским решением.

Бойцы возглавили кард турнира кулачной лиги Top Dog 14, который проходил 27 мая в Москве.

Давудов предыдущий бой провел в декабре прошлого года на турнире Top Dog 11. Тогда он нокаутировал Максима «ВДВ» Федорова и стал чемпионом организации в весовой категории до 85 кг.

Всего в промоушене Top Dog Давудов одержал 5 побед в 5-ти поединках.

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