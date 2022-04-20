Шлеменко жестко высказался об алкоголиках: «Я вас людьми даже назвать не могу»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) признал, что большинство людей в стране не поддерживает его движение за трезвую жизнь, так как немногие отказываются от вредных привычек.

«Наша страна сохранилась после 90-х годов только за счет сухого закона, — сказал Шлеменко в интервью Магомеду Исмаилову на YouTube-канале «Лысый Хищник». — Сколько умерло людей 80-го года рождения? Миллионы умерли от наркотиков, алкоголя, гражданских войн в 90-е годы. На кого сейчас можно положиться? На людей, которые родились в трезвые годы. Они больше всего идейные, они отстаивают, борются за трезвость вместе со мной. У нас в 90-е годы наркотики хлынули везде разом. Я был везде: от Камчатки и до Калининграда, и везде одна и та же схема. Люди миллионами их употребляли. Сейчас есть наркотики, но не так, как было раньше. Сейчас пацаны, которые видели это в те годы, они хрен дадут пройти наркоманам спокойно. Они точкам не дадут распространяться, поэтому мы и живем.

Что такое не пить? Это себя загонять в какие-то лишения. Ты собственноручно лишаешь себя этой слабости. Кто это может сделать: сильный или слабый? Чтобы ослабить общество, нужно, чтобы оно пило. Всякую дичь исполняют как правило в состоянии алкогольного опьянения. Большинство людей у нас в стране сильные или слабые? Конечно слабые! Поэтому большинство нас не поддерживает. Мы это делаем, чтобы большинство было сильным. Скажи мне хоть один фильм, где не было сцен винопития? Хоть один! Его нет. Даже в «Брат» и «Брат 2» главный герой бухал, курил. Зачем это поставили? Я хочу показать этот фильм сыну, но не могу этого сделать. Мне приходится эти сцены перематывать. У нас все это перемешано и подается как геройство.

Вот есть «Трезвая Россия», возглавляемая дагестанцем Султаном Хамзаевым. Я сначала думал, что он просто пиарится. Потом я с ним познакомился, и теперь я стал одно понимать. В моей жизни алкоголя нет, у моих друзей нет. Хоть на каждом этаже моего многоквартирного дома будут магазины — они все обанкротятся. Ни я, ни моя семья туда заходить не будет. Хамзаев, как и я, рвет свою попу ради кого? Ради русских мужиков, которые где-то квасят! Они говорят: «У нас работы нет, поэтому мы и бухаем». Вообще парадокс! У вас нет работы, нет денег, но вы последнее продадите, вынесете из дома, пробухаете. Кто вы после этого? Извините меня, но я вас после этого людьми даже назвать не могу. Вы у своего ребенка забрали поесть, пробухали, просвинячили и как свиноты потом : «У нас работы нет!». У вас поэтому ее и нет".

В следующем поединке Шлеменко встретится с Магомедом Исмаиловым (17-3). Поединок пройдет в Екатеринбурге в августе в лиге RCC.