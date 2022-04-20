«Дайте мне Чимаева». Марвин Веттори намекнул, что Уиттакер снялся с боя с ним

Третий номера рейтинга среднего веса Марвин Веттори (18-5) сообщил, что бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) не готов выйти против него в июне на UFC 275, который состоится в Калланге, Сингапуре.

«Думаю, что я единственный в среднем весе, кто может смело заявить, что никогда не снимался с боя, — написал итальянский боец в Twitter. — Как бы то ни было, я размажу всех этих парней. Я готов умереть, просто дайте мне Хамзата Чимаева или Даррена Тилла».

Веттори прошлый поединок выиграл у Пауло Косты (13-2) единогласным решением судей. Поединок состоялся 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196.