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Сегодня, 13:33

«Дайте мне Чимаева». Марвин Веттори намекнул, что Уиттакер снялся с боя с ним

Давид Хачатрян
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Третий номера рейтинга среднего веса Марвин Веттори (18-5) сообщил, что бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) не готов выйти против него в июне на UFC 275, который состоится в Калланге, Сингапуре.

«Думаю, что я единственный в среднем весе, кто может смело заявить, что никогда не снимался с боя, — написал итальянский боец в Twitter. — Как бы то ни было, я размажу всех этих парней. Я готов умереть, просто дайте мне Хамзата Чимаева или Даррена Тилла».

Веттори прошлый поединок выиграл у Пауло Косты (13-2) единогласным решением судей. Поединок состоялся 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196.

Хамзат Чимаев
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