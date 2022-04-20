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Сегодня, 12:57

Шлеменко: «Бой со Штырковым возможен»

Шлеменко заявил, что может подраться с соотечественником Штырковым
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) сообщил, что он может подраться с соотечественником Иваном Штырковым (19-2).

«Хочет, пускай делает мне вызовы, — сказал Шлеменко в интервью Магомеду Исмаилову на YouTube-канале «Лысый Хищник». — Вопросы какие? Бой возможен, но в 84 кг. Мне оно зачем, это противостояние? Если Ваня хочет отомстить за тебя после нашего с тобой боя, то пожалуйста».

В следующем поединке Шлеменко встретится с Магомедом Исмаиловым (17-3). Поединок пройдет в Екатеринбурге в августе в лиге RCC.

Штырков подписал контракт с RCC в начале марта. 33-летний россиянин до этого выступал в ACA, где одержал 2 победы в 3 поединках. В следующем бою он подерется с Михаилом Колобеговым (13-4) на RCC 11. Турнир пройдет 6 мая в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
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