Шлеменко заявил о намерении провести бой с Минеевым в 2022 году

Российский средневес Александр Шлеменко заявил о намерении провести бой с Владимиром Минеевым осенью следующего года, несмотря на анонсированный бой против Магомеда Исмаилова, который пройдет летом, в июле, на одном из турниров RCC в Екатеринбурге.

«Не то чтобы я могу провести три топовых поединка в следующем году, а я могу их выиграть, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ» после анонса боя с Исмаиловым. — Не то чтобы провести, поэтому я и готовлюсь. Вот и все».

«И здесь знаете, видать лига RCC после того интервью Хабиба и Камила, тоже немного засуетилась и сделало вот такое объявление, чтобы тоже не стоять на стороне и показать. Но на самом деле это же круто. Как минимум, нас ждут в следующем году три бомбовых противостояния с моим участием, которые могут затмить своими просмотрами, интересом и так далее, ну, наверное, любой UFC-шный ивент в следующем году. Ну либо быть наравне с ними. Мне нравится, что так развивается ММА, и именно развивается с моим участием».

Сперва Шлеменко сразится за пояс лиги EFC в конце марта против чемпиона Фаридуна Одилова. Бой против действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева может пройти в сентябре на совместном турнире EFC и AMC Fight Nights памяти Абдулманапа Нурмагомедова.