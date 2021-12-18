Шлеменко: «Я неудобный соперник для Маги Исмаилова»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко оценил свои шансы в недавно анонсированном бою против звездного соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Смотрите, Мага для меня очень-очень неудобный боец. Но, как вы считаете, я для Маги удобный что ли? Я точно так же неудобен для него, так же, как и я неудобен для него. У нас равносильные шансы по неудобству», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».

«Ксавьер Фупа-Покам, которому Мага в прошлом проигрывал, является левшой, и как раз по совпадению ударником. Вот и все. Если я левша, то гипотетически я очень неудобен для Маги, как и он для меня. Потому что он тоже левша, еще и борец. Поэтому мы оба равносильно друг другу неудобны».

Шлеменко и Исмаилов сразятся в июле следующего года в Екатеринбурге на одном из турниров лиги RCC.