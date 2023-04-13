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Сегодня, 21:18

Шлеменко заявил, что за гонорар Илича можно привезти в Омск Жакаре Соузу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, как сорвался его реванш с Александаром Иличем на турнире RCC 13 мая.

«Я не говорю, что бой с Иличем точно планировался на май, но были разговоры, я сказал, что готов. Но Илич не готов, поэтому боя нет. Предлагали ли другие варианты? Нет. Сложно найти другие интересные варианты, плюс у RCC есть главный бой. Я дерусь с Эномото, в чем проблема? Организовать быстрый реванш с Иличем не удалось, потому что он запросил большой гонорар? Там было непонятно — то ли он, то ли его менеджер. Мы общались с его менеджером. Надо спросить у Илича, если его еще увидите. Есть ли шансы привезти Илича в Омск на бой в вашем промоушене? Если честно, нет. Он много запросит. За эти же деньги можно привезти Жакаре Соузу. Мне кажется, это интереснее», — приводит слова Шлеменко «РБ Спорт».

Шлеменко (61-15) встретится с Ясубеем Эномото (22-14) по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей в турнире в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shlemenko-za-gonorar-ilicha-mozhno-privezti-v-omsk-zhakare-souzu/
Александр Шлеменко
ММА
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