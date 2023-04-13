Дацик и Джонсон могут провести бои в июне

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов назвал дату, когда россиянин Вячеслав Дацик и американец Кевин Джонсон могут провести свои следующие бои.

«Кевин Джонсон приедет в Россию в конце мая по своим личным делам. Он познакомился с девушкой Олей из Чехова. Будет заниматься своим гражданством и проведет бой, скорее всего, в июне. Вячеслав Дацик также вернется в эти сроки. Соперники для них есть, но назвать их не могу», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Дацик и Джонсон провели поединок в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». По итогам трех раундов победу судейским решением одержал представитель США. 8 апреля Джонсон провел официальный бой по правилам бокса с Айдыном Йылдыримом, проиграв из-за дисквалификации в пятом раунде.