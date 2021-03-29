Шлеменко: «Волков очень близок к поясу UFC»

Российский боец MMA Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» заявил, что в ближайшее время российский тяжеловес Александр Волков может стать чемпионом UFC.

«Я соглашусь, что Волкову удобнее драться с ударниками. Если мы бы разговаривали где-то два года назад, то я бы не давал шансов Саше. Но сейчас он очень хорошо прибавил в физике, стал тяжелее и здоровее. Волков сделал правильные выводы из своих поражений. Как мне кажется, он стал заметно легче справляться со своими соперниками.

Сможет ли Волков взять пояс? Все может быть. Шансы у него есть, он выиграл много топов. Александр очень близок к поясу UFC. Почему нет? В любой момент его могут поставить на титульный бой», — сказал Шлеменко «СЭ»

Ранее ветеран ММА Олег Тактаров заявил, что Волков заслужил титульный поединок. По его словам, UFC прилично заработает на его противостоянии с Фрэнсисом Нганну.

(Владислав Флегонтов)