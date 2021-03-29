Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон свой следующий поединок проведет против Бенеила Дариуша. Теперь официально стало известно, что поединок пройдет 15 мая на UFC 262, сообщает сайт промоушена.

JUST ANNOUNCED!



We have some BANGERS headed to #UFC262 ?



[ ? Tickets on-sale Friday ] pic.twitter.com/dloZMRXva1 — UFC (@ufc) March 29, 2021

37-летний Фергюсон в своем последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей в декабре прошлого года.

31-летний Дарриуш имеет серию из шести побед. В феврале он раздельным решением победил бразильца Диего Феррейру.