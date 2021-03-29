Бой Фергюсон — Дариуш пройдет 15 мая в рамках UFC 262
17:20
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон свой следующий поединок проведет против Бенеила Дариуша. Теперь официально стало известно, что поединок пройдет 15 мая на UFC 262, сообщает сайт промоушена.
37-летний Фергюсон в своем последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей в декабре прошлого года.
31-летний Дарриуш имеет серию из шести побед. В феврале он раздельным решением победил бразильца Диего Феррейру.
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