Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков в беседе с «СЭ» рассказал, что думает о потенциальном титульном бое в UFC между Александром Волковым и Фрэнсисом Нганну.

«Нганну — более чем достойный соперник. Он очень серьезный и опасный оппонент. У Фрэнсиса очень сильный удар с обеих рук, который представляет опасность для любого спортсмена. Нганну сейчас всех побеждает, но он пока не встречался с Александром. У Саши есть проблема — он не видит размашистые удары. А Фрэнсис бьет именно с боку. Это все равно будет интересный бой. Саша точно заслуживает титульный бой, а какой будет результат — время покажет. Нганну неудобен всем бойцам», — сказал Немков «СЭ».

34-летний Нганну нокаутировал Стипе Миочича в главном событии UFC 260 в Вегасе, став новым чемпионом организации в тяжелом весе.

Ранее, 28 марта, ветеран ММА Олег Тактаров заявил, что Волков заслужил титульный поединок UFC.

(Владимир Пушкарев)