Тактаров считает, что Волков готов стать чемпионом UFC

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах бойца UFC в тяжелом весе Александра Волкова.

— Александр Волков сможет стать чемпионом в тяжелом весе в UFC?

— Психологически он готов, а дальше как карта ляжет. Вот сейчас Миочич и Нганну друг с другом подрались. У них был тяжелый бой. После таких боев восстановление для некоторых может никогда не наступить. А со всеми остальными у него особо не должно быть проблем. Он опытный боец, знает, что черные братья могут весь бой умирать и выглядеть шлангами, а потом взорваться в последние 15 секунд. Тренер у него уже вырос. У них видите, какая ситуация. Боксер, как Тайсон, попадает к опытному тренеру и становится великим в 20 лет. А здесь они с Тарасом вместе росли, вместе делали ошибки. Тренер сейчас дорос до уровня, на котором он должен был быть изначально, он ставит грамотные вещи. Не вижу сейчас потенциальных ошибок в подготовке, в стиле Волкова.

Фрэнсис Нганну эффектно нокаутировал Стипе Миочича в главном событии UFC 260 в Вегасе, став новым чемпионом организации в тяжелом весе.

Одним из главных претендентов на пояс является занимающий 5-ю строчку тяжелого дивизиона Александр Волков.

(Константин Колмаков)