Шлеменко сделал вес за 13 часов до взвешивания
18:39
Российский боец ММА Александр Шлеменко скинул вес до необходимых 84,5 кг за 13 часов до взвешивания перед боем с бразильцем Марсио Сантосом.
Поединок состоится 7 мая во Владивостоке на турнире AMC Fight Nights. Официальное взвешивание пройдет 6 мая и начнется в 10:00 по Владивостоку (03:00 мск), а церемония взвешивания стартует в 17:00 (10:00 мск).
По словам Шлеменко, 84,5 — лимит для рейтингового боя в среднем веса в АМС Fight Nights. Это будет первый бой Шлеменко с декабря 2019 года. 36-летний Шлеменко — бывший чемпион Bellator в среднем весе.
(Илья Андреев)
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