Прохазка готов ждать полгода ради боя за титул UFC

Боец ММА из Чехии Иржи Прохазка не спешит с возвращением в октагон. Его интересует поединок с победителем пары Ян Блахович — Гловер Тейшейра.

«Я наблюдал за тем, как общается Блахович, и в целом следил, какой он человек. Могу сказать, что мне он нравится. Будет приятно сразиться с ним. Я буду наслаждаться всем, что будет происходить вокруг этого боя», — сказал Прохазка в интервью ESPN MMA.

«Буду ждать победителя титульного боя. За это время буду оттачивать свои навыки. Мне необходимо расти от боя к бою. Перед встречей с Блаховичем или Тейшейрой мне нужно время, чтобы улучшить стиль ведения боя и стать более опасным бойцом, добавив в свой арсенал новые оружия. В титульном бою я не должен совершать те же ошибки, которые были допущены в бою с Домиником Рейесом», — объяснил он.

Тем не менее, если руководство лиги UFC решит, что Прохазке необходимо провести претендентский бой против бойца из Австрии Александра Ракича, то он примет это предложение.

«Таков мой план. Буду ждать победителя титульной пары. Однако если UFC и Дана Уайт скажут, что мне надо встретиться с Александром Ракичем, то без проблем подерусь, — сказал Иржи. — Но я считаю, что заслужил титульный шанс после победы над таким жестким оппонентом, как Рейес. Ничего против не имею, но Доминик лучше боец, чем Александр Ракич».

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович сразится с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой на турнире UFC 266, который состоится в ночь на 5 сентября в Вегасе.

Прохазка в минувшие выходные зрелищно нокаутировал бывшего претендента на пояс UFC Доминика Рейеса во втором раунде. В настоящее время Иржи занимает 2-е место в рейтинге полутяжей.