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Прохазка недоволен выступлением в бою против Рейеса

18:19
Иржи Прохазка. Фото Instagram
Иржи Прохазка. Фото Instagram

Несмотря на зрелищную победу нокаутом, чешский полутяжеловес Иржи Прохазка остался недоволен своим выступлением в бою с Домиником Рейесом.

«Я счастлив, что улучшился с момента прошлого боя, потому что в том поединке у меня был ужасный первый раунд. Мне пришлось немного изменить свой стиль ведения боя, немного улучшить его. В этот раз я больше защищался, держал руки у головы. Я недоволен тем, что напропускал от Доминика много ударов. А ведь один из них мог оказаться фатальным. Это не есть хорошо, — заявил Прохазка в интервью ESPN MMA.

Прохазка победил Рейеса ударом локтем с разворота во втором раунде. Теперь на счету 28-летнего Иржи 28 побед, 3 поражения и 1 ничейный бой.

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