Шлеменко: «Харитонов, не обижайся, ты боец хороший, но как актер не очень хорош»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что Сергей Харитонов в бою с Маликом Скоттом симулировал пропущенный удар в печень в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я этот бой досмотреть не смог, — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова. — Ну не смог я его досмотреть, извините меня. Я начал смотреть, перематывать, не нашел этот момент нокдауна. Потом вернулся, опять поставил на этот момент и понял, что это какой-то странный нокдаун. Либо Малик Скотт обладает бесконтактным ударом, то есть может пробивать сквозь преграды, даже через стену, наверное, может пробить печень и запустить энергию. Есть такие люди, я видел в интернете.

Серега Харитонов, не обижайся, ты, может быть, боец хороший, но как актер ты не очень хорош. Когда Сергей хочет сыграть, у него всегда одно лицо. Был момент, когда ему в пах били, но лицо было похожее. На самом деле удар в печень тяжело отыграть. Хотя, может быть, это была не печень. Сергей хотел показать, что это была печень, а у него при этом болела рука».

Харитонов победил Скотта по правилам бокса раздельным решением судей в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоялся 19 марта.