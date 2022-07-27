Шлеменко считает Бейдера идеальным соперником для Емельяненко

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке Федора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером.

«Думаю, в этом противостоянии у Федора большие шансы на победу. В какой-то степени это вообще идеальный соперник для Емельяненко, потому что у него есть шанс взять реванш за поражение три года назад. Такие поединки со своей историей всегда смотрятся гораздо интереснее. Да и Бейдер ему полностью по силам.

Успеет ли Федор набрать форму к бою? У Федора никогда не наблюдалось проблем с подготовкой. Понимаете, он ведь всегда тренируется. С его опытом он сможет подвести себя к поединку к ноябрю-декабрю. Для него это вообще не проблема. Завершит ли Емельяненко карьеру после этого боя? Вы знаете, я вообще об этом не думаю и не жду, когда Федор уйдет на пенсию. Если он примет решение окончательно завершить карьеру, это его выбор, а если останется, буду и дальше смотреть его бои», — приводит «РБ Спорт» слова Шлеменко.

На счету 45-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений в ММА, у 39-летнего Бейдера — 30 побед и 7 поражений.

24 июля президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что Федор Емельяненко хочет провести прощальный бой в лиге против Бейдера.