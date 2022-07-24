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Сегодня, 00:23

Глава Bellator рассказал, что Федор Емельяненко хочет провести прощальный бой

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что знаменитый российский боец Федор Емельяненко хочет провести свой прощальный бой. В качестве своего соперника россиянин хочет видеть Райана Бейдера.

«Федор хотел бы провести прощальный бой в Bellator с Райаном Бейдером.

С Бейдером это пока не обсуждали. Федору сложно будет отказать, так что Райан наверняка рассмотрит вариант", — цитирует Кокера MMAJunkie.

Федор предыдущий бой провел на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона.

Емельяненко имеет результат 40-6 в ММА, результат Бейдера — 30 побед при 7 поражениях.

Федор Емельяненко
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