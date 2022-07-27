Чарльз Оливейра: «Я докажу, что люди ошибаются. Пояс останется у меня»

Чарльз Оливейра не понимает, почему он считается аутсайдером в преддверии его боя с Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) не понимает, почему в преддверии его боя с Исламом Махачевым (22-1) он выступает в роли аутсайдера.

«Я полечу туда, где он хочет со мной подраться. Он думает, что там меня побьет. Я могу засабмитить его. Может быть, люди думают, что я аутсайдер, но я лучше него. У меня были тяжелые битвы и большие победы, — приводит слова Оливейры издание Sports Illustrated. — Есть люди, которые до сих пор во мне сомневаются. Каждый, кто ставит на меня, зарабатывает кучу денег. Я здесь, чтобы доказать, что люди ошибаются. Это повторится в бою с Махачевым. Это мой пояс. И ничего не изменится».

Также бразилец подчеркнул, что он хотел бы подраться с Конором Макгрегором (22-6) и Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Бой с Конором был бы очень громким и принес бы мне много денег. Я говорил об этом поединке, но Конор, кажется, в нем не заинтересован, — добавил Оливейра. — Поединок с Хабибом был бы тоже громким, но он завершил карьеру. Если он хочет войти со мной в клетку, то я готов».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.