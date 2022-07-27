О'Мэлли: «Поражение Яну не станет для меня концом света»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) заявил, что он не расстроится, если проиграет бывшему чемпиону легчайшего веса Петру Яна (16-3).

«Допустим, что я проиграю Петру. От этого моя уверенность в себе не иссякнет, я не буду говорить, что, мол, я отстой, — отметил американец в интервью BT Sport. — Я скажу: «Я проиграл парню номер один в мире и когда-нибудь я возьму реванш». Я знаю, насколько я хорош, и мне не нужно бить Петра, чтобы доказать это. Поражение Петру не станет для меня концом света. Я все еще буду идти к цели стать чемпионом мира. Бой против него — это огромная возможность. Я чертовски взволнован! Сейчас я просто хочу вернуться домой и начать тренироваться».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.