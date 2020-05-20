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Шлеменко рассказал о переговорах с UFC

09:45

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что не планирует подписывать контракт с UFC на стандартных условиях.

— Мы ведем переговоры, у нас нет разговора про стандартный контракт, — приводит ТАСС слова Шлеменко. — Для тех людей, кто сейчас в UFC заходит, это является счастьем, ведь они молодые спортсмены. Я уже не молодой проспект, а бывший чемпион Bellator, у меня много титулов и боев. Стандартные условия предусмотрены для начинающих бойцов.

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед при 13 поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8515023

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