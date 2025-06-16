Шлеменко проведет поединок против испанца Кадены 12 июля

Российский боец ММА Александр Шлеменко проведет поединок с испанцем Гильерме Каденой на турнире Shlemenko Fighting Championship (SFC) в Омске, сообщает Telegram-канал школы единоборств «Шторм».

Турнир пройдет 12 июля.

На счету 33-летнего испанца 65 боев, в которых он одержал 39 побед. Он является чемпионом Европы по бразильскому джиу-джитсу и действующим чемпионом организации Vendetta Fight Night в среднем весе.

В активе 41-летнего Шлеменко 66 побед, 16 поражений и 1 ничья, еще 1 бой был признан несостоявшимся.