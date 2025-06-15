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Бойцы поп-ММА братья Хейбати заявили о намерении отправиться в Иран

Бойцы ММА братья Мохаммад и Али Хебайти заявили, что поедут в Иран.

«Я со своим братом об этом не общался, мое решение принято самостоятельно. Я не знаю, когда он туда отправляется. Все, что я могу сделать для своей родины... Я могу жить в Германии, у меня есть все основания жить в Европе, могу работать инженером-машиностроителем, в рублях зарабатывать полмиллиона. Могу гаситься, прятаться, зарабатывать тут большие деньги, но я выбираю отправиться туда и защищать свою родину», — сказал Мохаммад на видео в социальной сети.

Позже Али поддержал намерение брата.

«Либо родина, либо смерть. Через 9 дней я поеду туда. Лучше с честью погибнуть, чем жить с унижением», — написал он в посте в соцсети.

13 июня Иран и Израиль обменялись массовыми воздушными ударами по военным и гражданским объектам.

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