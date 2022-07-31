Шлеменко — о победе Павловича: «Льюис ответил за свои слова о русских»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентами «СЭ» отреагировал на победу российского тяжеловеса Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом и его словах про русских.

«Лучше и не придумать! Сергей выиграл. Спасибо Льюису за его глупость. Столько было разговоров... В итоге Льюис ответил за свои слова про русских в клетке», — сказал Шлеменко «СЭ» корреспондентам Владиславу Флегонтову и Дмитрию Барулеву.

В ночь на 31 июля 30-летний Павлович победил 37-летнего Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой прошел в Далласе (США).

До поединка с Павловичем Льюис в интервью назвал Россию расистской страной, заявив, что россияне, как и немцы, уже рождаются со свастикой.