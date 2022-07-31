Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:02

Шлеменко — о победе Павловича: «Льюис ответил за свои слова о русских»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Павлович и Деррик Льюис.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентами «СЭ» отреагировал на победу российского тяжеловеса Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом и его словах про русских.

«Лучше и не придумать! Сергей выиграл. Спасибо Льюису за его глупость. Столько было разговоров... В итоге Льюис ответил за свои слова про русских в клетке», — сказал Шлеменко «СЭ» корреспондентам Владиславу Флегонтову и Дмитрию Барулеву.

В ночь на 31 июля 30-летний Павлович победил 37-летнего Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой прошел в Далласе (США).

До поединка с Павловичем Льюис в интервью назвал Россию расистской страной, заявив, что россияне, как и немцы, уже рождаются со свастикой.

Александр Шлеменко
Деррик Льюис
Сергей Павлович
UFC
ММА
1
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Фанаты в США освистали Павловича за победу над русофобом, а Анкалаев готов подраться за титул. Как российские бойцы побеждали на UFC 277
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шлеменко считает, что судья рано остановил бой Павлович — Льюис

Нганну прокомментировал остановку боя Павлович — Льюис
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости