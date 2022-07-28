Боец UFC Деррик Льюис грубо оскорбил Россию перед боем с Сергеем Павловичем

Досталось от него и Германии.

Пятый номер тяжелого веса UFC Деррик Льюис — рекордсмен промоушена по числу нокаутов и один из самых харизматичных персонажей в ростере. Он уже много лет прямодушно заявляет, что дерется ради денег, а не титулов, и не считает себя лучшим бойцом.

Когда-то Деррик отсидел три года в тюрьме за избиение человека, потом едва не стал боксером (Джордж Форман так верил в него, что даже выдал ему жилье и машину), но в конце концов нашел себя в занятии, максимально приближенных к его коронке, уличной драке — боях ММА. В UFC Черный зверь провел 24 боя за 8 лет и оформил 13 нокаутов — исторический рекорд (второе место с 12 нокаутами делят Витор Белфорт и Мэтт Браун).

Помимо дубовых кулаков у Льюиса есть еще одна мощная черта, которая и сделала его звездой — это чувство юмора. В основном его шутки, скажем так, пошлы и грубоваты (хотя попадаются и удачные), но американской аудитории заходят — на его соцсеть, наполненную мемами, подписано 2,2 млн человек, а его ролики со смешными моментами здорово расходятся по сети .

Деррик Льюис. Фото Соцсети

Но есть одна тема, с которой Деррику не до шуток, и которая его уже много лет волнует. Это тема расизма. Еще в 2018-м он отказался принять предложение Александра Волкова подраться в Москве, потому что счел Россию расистской страной.

«Я не чувствовал бы себя в безопасности [в России], — говорил американец «СЭ» четыре года назад. -. Я смотрел много видео, на которых людей били в России, преследовали их на улицах просто из-за цвета кожи. Поэтому я и не захотел туда ехать. Я слышал истории от людей, которые были в России, что такое также происходит из-за религиозных мировоззрений и других подобных вещей».

На дворе уже 2022-й, но воз и ныне там. Буквально сегодня, в ходе медиа-дня к турниру UFC 277, на котором Деррик в субботу подерется с восходящим российским проспектом Сергеем Павловичем, он снова вернулся к теме расизме в России. Однако, в этот раз американец пошел еще дальше — выдал одиозную фразу про то, что россияне, как и немцы уже рождаются со свастикой.

Журналист: «Какой самый странный вопрос вам когда-либо задавали?»

Деррик Льюис: «Не знаю. По мне, они все странные. «Как я получил мое прозвище?». Черный зверь. Я всегда думаю, что такой вопрос, всякий раз, когда они его мне задают — это замануха. Особенно, когда его задают иностранцы. Потому что они автоматически думают о чем-то расистском. Стараюсь особо не давать им пищу для всего этого... Люди из России, Германии и всего такого — они уже рождаются со значком свастики».

Поединок Льюиса и Павловича пройдет в ночь с 30 на 31 июля в главном карде UFC 277 в Далласе, Техас