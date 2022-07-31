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Сегодня, 12:55

Шлеменко считает, что судья рано остановил бой Павлович — Льюис

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал корреспондентам «СЭ» действия судьи в бою на турнире UFC 277 между тяжеловесами Сергеем Павловичем и американцем Дерриком Льюисом.

«Добил ли Павлович Льюиса, если бы не судья? Мы этого не узнаем. Но мое мнение: судья все-таки рано остановил бой. Но в любом случае поздравляю Сергея! Он молодец, с победой», — сказал Шлеменко «СЭ» корреспондентам Владиславу Флегонтову и Дмитрию Барулеву.

В ночь на 31 июля 30-летний Павлович победил 37-летнего Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой прошел в Далласе (США).

Александр Шлеменко
Деррик Льюис
Сергей Павлович
UFC
ММА
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