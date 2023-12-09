Шлеменко понравилось, как водят в Ингушетии: «Безбашенно ездят, но дебилов нет»

Боец ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» вспомнил, как водят в Ингушетии.

— В каком городе России самое сумасшедшее вождение, которое вы видели?

— Мне дрифт нравится, много где его видел.

— Обычное уличное движение. Где вы сели бы за руль и некомфортно себя бы почувствовали, потому что находитесь не в своей среде.

— У меня не было таких проблем. Знаешь, где мне понравилось ездить, но я не за рулем был. В Ингушетии. Очень сильно понравилось. Безбашенно ездят, но там дебилов нет.

Мне на Кавказе нравится как водят. Там понимают: «ну что такого». Может менталитет другой чуть-чуть, проще к этому относятся. По крайней мере, когда я был там. Может быть, что-то изменилось сейчас. В том же Дагестане тоже нормально водят. В Дагестане ездили без проблем.