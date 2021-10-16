Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал «СЭ» о разговоре с Артуром Гусейновым после того, как тот провалил взвешивание перед боем.

— Вы разговариваете с Артуром в столовой, например?

— Он подошел ко мне и дичь какую-то пропихивал. А сейчас он видите дальше продолжает...

— Что он говорил в столовой?

— То, что кто-то виноват, но не он. Я его даже особо не слушал, кто там виноват в этом. Очень много людей виновато в том, что он не сделал вес.

Гусейнов не смог уложиться в лимит среднего дивизиона (до 84 кг), показав на весах лишние 1,5 кг. Ему придется заплатить штраф сопернику. Также боец получил желтую карточку.

Шлеменко и Гусейнов возглавят турнир EFC 42, который состоится в воскресенье, 17 августа в Сочи.