Боец ММА Артур Гусейнов объяснил причину потасовки с Александром Шлеменко на церемонии взвешивания перед боем.

«На самом деле это возникло из-за того, что у меня был перевес в 1 кг — это не 10 кг, — сказал Гусейнов «СЭ». — Это 1 кг. Взять такого же спортсмена, который трудится... Объяснил ему, что я был в дороге и то, что у меня были свои моменты. Не было у меня времени, а он за два дня приехал. Я считаю, что он повел себя неправильно. Он меня не первый год знает, поэтому он мог бы навстречу пойти. Из-за этого я взбесился».

Бой Шлеменко — Гусейнов состоится в воскресенье, 17 октября, в Сочи. Бойцы возглавят кард турнира лиги Хабиба Нурмагомедова EFC 34.