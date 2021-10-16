Артур Гусейнов объяснил причину потасовки с Александром Шлеменко
16 октября, 18:34
Боец ММА Артур Гусейнов объяснил причину потасовки с Александром Шлеменко на церемонии взвешивания перед боем.
«На самом деле это возникло из-за того, что у меня был перевес в 1 кг — это не 10 кг, — сказал Гусейнов «СЭ». — Это 1 кг. Взять такого же спортсмена, который трудится... Объяснил ему, что я был в дороге и то, что у меня были свои моменты. Не было у меня времени, а он за два дня приехал. Я считаю, что он повел себя неправильно. Он меня не первый год знает, поэтому он мог бы навстречу пойти. Из-за этого я взбесился».
Бой Шлеменко — Гусейнов состоится в воскресенье, 17 октября, в Сочи. Бойцы возглавят кард турнира лиги Хабиба Нурмагомедова EFC 34.
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