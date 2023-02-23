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Сегодня, 15:13

Никита Крылов: «Я хочу боев с парнями, которые выше меня в рейтинге»

Никита Крылов рассказал, с кем хочет драться в UFC
Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Никита Крылов (29-9) рассказал, почему принял бой против восьмого номера Райана Спэнна (21-7).

«Я хочу боев с парнями, которые выше меня в рейтинге, потому что мне нужны претендентские поединки, но когда мой менеджер сказал мне: «Мне поступило предложение. Ты можешь возглавить турнир с Райаном Спэнном». Это впервые для меня [возглавить турнир], так что я принял предложение. Вот почему бой против Спэнна — это правильно. Он крутой парень, нас ждет интересный бой», — сказал Крылов на пресс-конференции.

Крылов подерется со Спэнном 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.

Никита Крылов
UFC
ММА
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