Алджамейн Стерлинг рассказал, при каком условии Чендлер побьет Конора

Чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) уверен, что если Майкл Чендлер (23-8) выйдет в октагон с чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) ради победы, а не ради того, чтобы закатить шоу, американец победит.

«У нас есть такой парень, как Чендлер, который может бить как Майк Тайсон и в то же время бороться. Раньше Майкл Чендлер закатывал шоу. Если Чендлер подойдет к бою серьезно, то этот бой Конор проиграет... Если Чендлер будет готов к бою, если он выйдет не ради того, чтобы устроить ночь красных трусиков, то он одержит победу над Конором», — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале.

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.