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Сегодня, 15:38

Генри Сехудо рассказал, почему завершил карьеру в 2020 году

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) сообщил, что решил уйти из MMA в 2020 году, потому что хотел проводить больше времени со своей семьей.

«Когда я сказал, что завершаю карьеру, значит так все и было, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Я хотел, чтобы легчайший дивизион двигался дальше. Я не хотел поступать так, как сейчас поступает Алджамейн Стерлинг, который говорит: «О, я хочу выделить шесть месяцев на свою рэп-карьеру, я хочу заняться своим YouTube-каналом».

Я хотел создать свою семью, что и сделал — я женился, но разжирел. Я могу провести время со своей семьей, дочкой, чем не могут похвастаться многие отцы. Так что это решение было искренним, тем более, что я завоевал все что можно было в нашем спорте. Мне больше нечего было доказывать. Я чувствовал себя здорово, уйдя с двумя чемпионским поясами».

Алджамейн Стерлинг (22-3) и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288.

Генри Сехудо
UFC
ММА
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