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Федор Емельяненко: «Дана Уайт вел себя поскромнее. Сейчас уже совсем что-то позволяет себе все»

Давид Хачатрян
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Один из величайших бойцов в истории MMA Федор Емельяненко (40-6) прокомментировал уход экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) из UFC.

«Если бы Дана Уайт хотел бы, думаю, он подписал бы и Федора Емельяненко, и Франсиса Нганну, — сказал Емельяненко ТАСС. — В то время Дана Уайт вел себя поскромнее. Не так, как сейчас. Сейчас-то уже совсем что-то человек позволяет себе все».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Источник: ТАСС
Дана Уайт
Федор Емельяненко
Франсис Нганну
UFC
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