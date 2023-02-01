Федор Емельяненко: «Дана Уайт вел себя поскромнее. Сейчас уже совсем что-то позволяет себе все»

Один из величайших бойцов в истории MMA Федор Емельяненко (40-6) прокомментировал уход экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) из UFC.

«Если бы Дана Уайт хотел бы, думаю, он подписал бы и Федора Емельяненко, и Франсиса Нганну, — сказал Емельяненко ТАСС. — В то время Дана Уайт вел себя поскромнее. Не так, как сейчас. Сейчас-то уже совсем что-то человек позволяет себе все».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.