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Сегодня, 13:47

Шестаков считает, что у Емельяненко не будет проблем с поддержкой зрителей в США

Алина Савинова
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Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков считает, что у российского бойца Федора Емельяненко не будет проблем с поддержкой зрителей в поединке против американца Райана Бейдера.

«Конечно, было бы здорово, если бы вторая схватка Емельяненко с Бейдером состоялась в России, причем на арене недавно открытого Международного центра самбо в «Лужниках». Это было бы очень символично, тем более что Федор не раз выходил на бои по смешанным единоборствам в самбистской куртке.

Но руководствоваться надо не нашими желаниями, а ожиданиями спортсмена. Емельяненко — легенда мирового самбо и смешанных единоборств, обладает внушительной армией болельщиков, в том числе в США. Вообще нет ни одной страны в мире, где бы его не знали и не почитали. Поэтому, несмотря на то что Бейдер выступает дома, уверен, что как минимум половина зала будет болеть за нашу легенду. Проблем с поддержкой зрителей у Федора не будет», — приводит RT слова Шестакова.

В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет последний поединок в спортивной карьере. Бой пройдет в Инглвуде, штат Калифорния. Первая встреча бойцов в январе 2019 года закончилась победой Бейдера нокаутом в первом раунде.

 

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1104793-shestakov-fyodor-emelyanenko-ssha
Василий Шестаков
Федор Емельяненко
ММА
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