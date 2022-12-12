Шара Буллет вырубил соперника за 8 секунд и выиграл пояс лиги TFC

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (17-0) спустя восемь дней с момента боя с Михаилом Рагозиным (15-0) на RCC 13 провел бой за чемпионский бой в Пхукете.

Магомедов вышел против тайского бойца Кушала Вьяса (11-7) и завершил бой ударом коленом — бой продлился восемь секунд. После боя россиянину вручили чемпионский титул лиги TFC (Thailand Fighting Championship).