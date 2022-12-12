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12 декабря, 11:05

Бадаев: «Я был в шоке от результата боя Анкалаева и Балаховича»

Вице-президент ACA Бадаев возмущен результатом боя Анкалаева и Блаховича
Давид Хачатрян
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев в интервью «СЭ» заявил, что был искренне возмущен результатом поединка Магомеда Анкалаева (18-1) и Яна Блаховича (29-9).

«Когда закончился поединок между Анкалаевым и Блаховичем, было ощущение вселенской несправедливости и такого искреннего возмущения, — отметил Бадаев. — Можно сказать, даже шок был. Но я достаточно часто встречался с такими неоднозначными решениями, и я себе дал установку, потому что несколько раз на этом обжигался: пока не пересмотрю бой, не делать жестких, категоричных заявлений и просто эти чувства, не самые приятные, проглотить, оставить в себе.

Я немного успокоился, почитал комментарии, посмотрел общую статистику и, успокоившись, пересмотрев этот бой, однозначно могу сказать, что Анкалаев выиграл этот поединок. Выиграл его в в лучшем случае для Балаховича 3-2 по раундам".

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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