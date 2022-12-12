Союз ММА наградил лучших спортсменов года
Союз ММА России объявил лучших бойцов 2022 года в России.
В номинации «Спортсмены года» победили Шамсутдин Махмудов и Бектур Женишбек Уулу. Лучшей спортсменкой года стала Ольга Лагодная.
Спортсмены года:
Шамсутдин Махмудов
Бектур Женишбек Уулу
Лучшая спортсменка года:
Ольга Лагодная
Тренеры года:
Шамиль Алибатыров
Рустам Катран
Георгий Емельянов
Судья года:
Ахмед Байсултанов
Проект года:
«Файтер. Бои по правилам» Оренбург
Лучшая федерация по женскому спорту:
Федерация ММА Пермского края
Лучшая федерация:
Новосибирская федерация смешанного боевого единоборства (ММА)
Новости