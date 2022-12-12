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12 декабря, 12:35

Союз ММА наградил лучших спортсменов года

Руслан Минаев
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Союз ММА России объявил лучших бойцов 2022 года в России.

В номинации «Спортсмены года» победили Шамсутдин Махмудов и Бектур Женишбек Уулу. Лучшей спортсменкой года стала Ольга Лагодная.

Спортсмены года:

Шамсутдин Махмудов

Бектур Женишбек Уулу

Лучшая спортсменка года:

Ольга Лагодная

Тренеры года:

Шамиль Алибатыров

Рустам Катран

Георгий Емельянов

Судья года:

Ахмед Байсултанов

Проект года:

«Файтер. Бои по правилам» Оренбург

Лучшая федерация по женскому спорту:

Федерация ММА Пермского края

Лучшая федерация:

Новосибирская федерация смешанного боевого единоборства (ММА)

ММА
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