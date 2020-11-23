Сестры Шевченко показали совместный снимок

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 255, на котором выступили выступили сестры Шевченко. Валентина уверенно победила Дженнифер Майю и осталась чемпионкой наилегчайшего веса, а Антонина техническим нокаутом победила Ариане Липски.

Это был первый случай в истории промоушена, когда родные сестры выступили на одном турнире и, соответственно, победили.

После завершения турнира сестры выложили совместное фото в соцсетях.