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Сестры Шевченко показали совместный снимок

11:01
Валентина и Антонина Шевченко. Фото Twitter
Валентина и Антонина Шевченко. Фото Twitter
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В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 255, на котором выступили выступили сестры Шевченко. Валентина уверенно победила Дженнифер Майю и осталась чемпионкой наилегчайшего веса, а Антонина техническим нокаутом победила Ариане Липски.

Это был первый случай в истории промоушена, когда родные сестры выступили на одном турнире и, соответственно, победили.

После завершения турнира сестры выложили совместное фото в соцсетях.

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