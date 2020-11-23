Сестры Шевченко показали совместный снимок
11:01
В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 255, на котором выступили выступили сестры Шевченко. Валентина уверенно победила Дженнифер Майю и осталась чемпионкой наилегчайшего веса, а Антонина техническим нокаутом победила Ариане Липски.
Это был первый случай в истории промоушена, когда родные сестры выступили на одном турнире и, соответственно, победили.
После завершения турнира сестры выложили совместное фото в соцсетях.
After fight makeup and hairstyle made by #UFC255 ??? @MuaythaiSisters pic.twitter.com/rMp50LOqLs— Valentina Shevchenko (@BulletValentina) November 23, 2020
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